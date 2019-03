Veel Nederlanders vinden dat Syriërs terug naar huis moeten

Het Rode Kruis heeft een interactieve documentaire gemaakt over de dilemma’s waar Syrische vluchtelingen mee kampen. De hulporganisatie hoopt zo op meer begrip voor de situatie waar deze vluchtelingen zich in bevinden en wil laten zien dat terugkeren niet altijd makkelijk of mogelijk is. In veel gevallen zelfs nog steeds te gevaarlijk. Humane opvang in Nederland blijft daarom noodzakelijk, aldus het Rode Kruis.

De gevechten zijn afgenomen in Syrië, maar terugkeren is niet gemakkelijk en ook niet altijd verstandig. Het is niet altijd veilig om terug te gaan. Daarnaast komen mensen terug in puinhopen, waar werkelijk niets meer overeind staat. Ook emotioneel is het zwaar, velen zijn vrienden en familie kwijtgeraakt door het conflict. Het Rode Kruis helpt mensen die elkaar kwijt zijn geraakt tijdens de vlucht met contactherstel.

Nederlanders geven aan dat zij vinden dat Syriërs geholpen moeten worden om vanuit Nederland terug te keren naar Syrië. Tegelijkertijd zegt 70 procent te denken dat het niet veilig is om terug te keren. Meer dan 60 % is van mening dat vluchtelingen het beste in buurlanden van Syrië opgevangen kunnen worden.

Kennis

Het blijkt dat Nederlanders niet goed op de hoogte zijn wat betreft de situatie in Syrië. 98 procent van de Nederlanders geeft een fout antwoord op de vraag waar de meeste gevluchte Syriërs worden opgevangen. De meeste Syriërs worden namelijk opgevangen in het land zelf. Uit het onderzoek blijkt dat 40 procent van de Nederlanders denkt dat de meeste Syriërs worden opgevangen in Europa. In totaal zijn er 6,6 miljoen[1] Syriërs in hun eigen land op de vlucht. Zo’n 5,3 miljoen Syriërs zijn hun land ontvlucht en velen hebben toevlucht gezocht in landen in de regio van Syrië, zoals Libanon en Turkije. Negentig procent van de Nederlanders weet daarnaast niet in welk jaar het conflict in Syrië gestart is. Deze week is het 8 jaar geleden dat het conflict in het land begon.

Documentaire

Met de interactieve documentaire wil het Rode Kruis meer begrip creëren voor de situatie waarin vluchtelingen leven en wat voor zware keuzes zij moeten maken. In de documentaire kruipt de kijker in de huid van een Syrische vluchteling die naar Turkije is gevlucht. Zijn broer heeft de overtocht naar Europa gemaakt en zijn moeder en zieke vader zijn achtergebleven in Syrië. Tijdens de documentaire maakt de kijker keuzes over de dilemma’s die de man tegenkomt om te overleven. Kies je ervoor om terug te gaan en voor jouw doodzieke vader te zorgen? Of kies je ervoor om geld te verdienen om zo medicijnen te kunnen bekostigen? En zoek je naar je broer die vermist is? De documentaire is te bekijken via http://interactive.brothersacrossborders.com/nl/.