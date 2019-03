Opnieuw aanhouding in onderzoek naar reeks plofkraken

Eind 2018 en begin 2019 vonden in een korte tijd meerdere plofkraken op geldautomaten plaats in Amsterdam, voornamelijk in Amsterdam-West. De recherche onderzoekt de verschillende incidenten en een eventuele onderlinge samenhang in de reeks. Eerder werden in het onderzoek al meerdere aanhoudingen verricht en dinsdag 12 maart is er opnieuw een verdachte aangehouden.