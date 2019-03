Maandag pas na 07.06 uur de eerste treinen

NS-medewerkers staken op maandag 18 maart voor een goed pensioen voor iedereen in Nederland. De staking is onderdeel van de grote landelijke pensioenactie op die dag. De vakbonden FNV, CNV en VVMC doen alle drie mee. Vanuit een groot aantal steden vertrekken de eerste treinen pas vanaf 07.06 uur. NS-medewerkers willen een pensioen vanaf 66 jaar, daarom duurt de symbolische staking 66 minuten. Effectief betekent dat vanaf aanvang dienstregeling.

Henri Janssen, bestuurder FNV Spoor: ‘Het kan dus zijn dat als je altijd vroeg begint, je voor één keer later dan anders op je werk bent. Maar we geven dit signaal nu af om te voorkomen dat we straks allemaal steeds langer moeten doorwerken. Dit gaat om een fatsoenlijk en tijdig pensioen voor iedereen. Daarom hopen we dat het publiek en de reizigers begrip hebben voor de actie.’

Evert Jan van de Mheen, bestuurder CNV Vakmensen, stelt: ‘Ook de aanpassing van de pensioenregeling moet door de overheid eerlijk gecompenseerd worden.’

Wim Eilert, bestuurder VVMC: ‘Onze achterban werkt in dubbele onregelmatigheid. Deze medewerkers hebben de grootste moeite om gezond de pensioenstreep te halen. Voor hun is het dus van het grootste belang om de AOW-leeftijd terug te dringen!’

De actie vindt plaats op de volgende standplaatsen: Den Helder, Hoorn, Alkmaar, Enkhuizen, Utrecht, Zwolle, Den Haag, Hengelo, Enschede, Arnhem, Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Maastricht, Heerlen. De verwachting is dat het aantal standplaatsen nog zal uitbreiden. Daarnaast staakt het streekvervoer in Limburg, zowel treinen als bussen. Ook vindt er een werkonderbreking van 66 minuten plaats bij een aantal werkplaatsen van de NS. Dit heeft geen invloed op de dienstregeling.

Na 07.06 uur wordt de dienstregeling weer opgestart.