Dode man in Weert onder verdachte omstandigheden aangetroffen

De politie is een onderzoek opgestart nadat er in de nacht van donderdag op vrijdag een overleden man in een woning aan de Zilvermeeuw werd aangetroffen.

De politie kreeg een melding dat de man al enkele dagen niet meer was gezien. Hierop is de politie vannacht rond 02.30 uur de woning aan de Zilvermeeuw binnengegaan, waar de overleden man werd aangetroffen.

Op dit moment is nog niet bekend hoe de man is overleden, dat wordt onderzocht. De recherche is ter plaatse en ook Forensische Opsporing heeft onderzoek in de woning verricht. De man werd aangetroffen onder verdachte omstandigheden, vandaar dat de politie heeft besloten om een onderzoek op te starten.