Aanhouding na schietincident Amsterdamse Zuidermolenweg

Nabij winkelcentrum Akerpoort aan de Zuidermolenweg in Amsterdam-Osdorp zijn donderdagavond even voor 18.30 uur door verschillende melders schoten gehoord. 'Voor zover nu bekend raakte niemand gewond', meldt de politie die op zoek is naar getuigen die meer kunnen vertellen over het incident.