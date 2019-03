Vader (55) en dochter (17) gewond bij schietpartij in Amstelveen

Vader en dochter

De schietpartij vond net aan het begin van de middag even na 12.00 uur plaats in de straat De Grote Wielen in Westwijk. De twee gewonden, een 55-jarige man en zijn 17-jarige dochter, zijn overgebracht naar het ziekenhuis met een ambulance maar zijn beiden buiten levensgevaar.

Team Explosieven Verkenning (TEV)

De straat waar het schietincident heeft plaatsgevonden is door de politie afgesloten en afgezet. De politie is een onderzoek gestart. Daarbij is ook het Team Explosieven Verkenning (TEV) ter plaatse gekomen vanwege mogelijk achtergebleven explosieven. Na onderzoek bleek dit niet het geval. Volgens RTV Amstelveen zou er zijn geschoten met een automatisch wapen. De politie kan dat nog niet bevestigen. Volgens diverse media zou de man een bekende zijn van de politie.

Verdachten gevlucht

De politie is op zoek naar twee verdachten die mogelijk in een personenwagen de woonwijk zijn ontvlucht. De politie komt graag in contact met mensen die iets opvallends hebben gezien of gehoord in de buurt van de Grote Wielen.