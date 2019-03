Door storing heeft Midden-Limburg geen kraanwater

In Midden-Limburg zitten zo'n 25.000 huishoudens sinds zondagochtend zonder kraanwater.

Tegen 10.00 uur viel bij Herten het pompstation uit en daarom komt er geen water meer uit de kraan. Dit meldt de lokale zender L1 zondag. Een woordvoerder laat aan de lokale zender weten dat het probleem waarschijnlijk rond 12.00 uur is opgelost. Over de oorzaak van de storing is nog niets bekend.