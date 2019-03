Oplettende wijkagent houdt veelpleger met inbrekerswerktuig en groot mes aan

Zondagochtend vroeg rond 3.15 uur surveilleerde een wijkagent met een collega op de Reitse Hoevenstraat. Hij zag daar een bekende van hem op de fiets met een rugzak en een boodschappentas met spullen. Bij het zien van de politieauto maakte de man dat hij wegkwam. Na een korte achtervolging werd hij staande gehouden. In zijn rugzak zaten gereedschap en handschoenen. Volgens de Algemene Politieverordening (APV) van de gemeente Tilburg is het verboden om met inbrekerswegtuigen rond te lopen. In de boodschappentas, die hij tijdens het vluchten had weggegooid, bleek een flink mes te zitten. De verdachte, een 35-jarige Tilburger, werd ook nog eens gezocht voor mogelijke betrokkenheid bij een eerdere inbraak of diefstal. Genoeg redenen om hem mee te nemen naar het bureau. Deze nacht heeft hij in ieder geval zijn slag niet kunnen slaan.