Jongen (15) in zijn rug gestoken tijdens verjaardagsfeest

Dit ontaardde rond half 11 in een vechtpartij, waarbij een 15-jarige jongen in zijn rug werd gestoken. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

Het feest was aanleiding voor een groep partycrashers om zonder uitnodiging mee te feesten. Zij werden verzocht te vertrekken. Dat deden zij, om later terug te komen met een grotere groep. Hierop volgde een vechtpartij waarbij stokken werden gebruikt en in ieder geval een steekwapen. Toen de politie ter plaatse kwam was de bezoekende groep vertrokken.

Er is nog veel onduidelijk over de precieze toedracht. de politie vraagt mensen die iets gezien hebben of informatie hebben en nog niet met de politie hebben gesproken, contact op te nemen via 0900-8844.