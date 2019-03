Schietpartij in Utrechtse tram, 3 doden en 5 gewonden, mogelijk terroristisch motief

In een tram in Utrecht heeft zich maandagochtend bij het het 24 Oktoberplein een schietpartij voorgedaan.

Er zijn meerdere traumaheli's ingezet om hulp te verlenen. De melding van het incident kwam rond 10.45 uur bij de hulpdiensten binnen. Er zijn meerdere mensen zwaargewond. De omgeving is afgezet. Dit meldt Politie Utrecht. RTV Utrecht meldt op basis van bronnen dat de politie zou uitkijken naar een rode Renault Clio.

Een getuige, Jimmy de Koster, die in de buurt woont en de schietpartij zag gebeuren meldt aan de lokale omroep dat er meerdere keren is geschoten. Een vrouw zou op de grond hebben gelegen en geroepen hebben: ''Ik heb niets gedaan.'' Verder zegt De Koster tegen de omroep: 'Ik kwam van m’n werk vandaan toen het gebeurde. Ik sta bij de stoplichten op het 24 Oktoberplein en ik zie een vrouw liggen, ik denk dat ze tussen de 20 en 35 jaar oud is. Op dat moment hoorde ik drie keer pang pang pang. Vier man liepen heel hard naar haar toe en ze probeerden haar weg te slepen en toen hoorde ik weer pang pang pang en die gasten laten die vrouw weer los. Hele chaos daar.'

Update:

Politie houdt rekening met terroristisch motief, zo meldt de Telegraaf. De krant schrijft dat er op het verkeersplein leden van de anti-terreureenheid DSI rondlopen. Alle passagiers hebben inmiddels de tram verlaten en worden met busjes afgevoerd. Hoge gebouwen zouden politiebewaking hebben gekregen.

De A12 richting Utrecht is afgezet om de hulpdiensten er door te laten

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid volgt de gebeurtenissen op de voet en heeft crisisoverleg bijeengeroepen. Dreigingsniveau in heel Utrecht naar hoogste niveau. Premier Rutte heeft het coalitieoverleg onderbroken en spreekt van "een verontrustende situatie".

Update 12.35 uur:

Uit voorzorg zijn inmiddels alle moskeeën in Utrecht geëvacueerd. Ook kinderen op scholen in de buurt moeten binnenblijven.

Mogelijke inval elders in Utrecht

Antiterreuragenten staan met getrokken wapens bij een huis op de Trumanlaan, dicht bij het 24 Oktoberplein in Utrecht. Daar staan ook agenten op het dak. Mogelijk wordt er overgegaan tot een inval.

Update 12.50 uur

De politiebonden hebben hun actie gestaakt na de schietpartij in Utrecht. In heel het land zijn extraveiligheidsmaatregelen genomen. Zoals op het Binnenhof, het Mediapark in Hilversum, Utrechtse scholen en Schiphol. In Den Haag en op het Binnenhof zijn de politie en de marechaussee extra zwaar bewapend aanwezig.

Het EenVandaag verkiezingsdebat gaat niet door.

