Ook maatregelen in regio Rotterdam na schietpartij Utrecht

Onder andere in de regio Rotterdam zijn zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen na de schietpartij maandagochtend in Utrecht. Een nog onbekend aantal personen openden het vuur in een tram. Drie personen kwamen hierbij om en negen personen raakten gewond waarvan drie ernstig.

Mogelijk terroristisch motief

De overheid houdt rekening met een terroristisch motief en heeft het dreigingsniveau in de provincie Utrecht verhoogd naar niveau 5, het hoogste niveau in Nederland. In de rest van het land is dreigingsniveau 4 nog van kracht.

Station Rotterdam Centraal

Onder andere op luchthavens, stations en bij moskeeën is extra politie aanwezig. Zo ook in Rotterdam, waar extra agenten actief zijn op bijvoorbeeld station Rotterdam Centraal

Massale inzet

Meerdere arrestatieteam en anti-terreureenheden uit het hele land zijn aanwezig in Utrecht, op zoek naar de dader(s). Voor de medische hulp aan de slachtoffers is het calamiteitenhospitaal geopend. Een groot aantal ambulances en 3 traumahelikopters waren ter plaatse.