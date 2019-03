Geslacht bekend van kleine luiaard in DierenPark Amersfoort

“Uit onderzoek is duidelijk geworden of we een heer of dame mochten verwelkomen in ons park”, vertelt dierverzorger Christel Broekman. “De kleine blijkt een vrouwtje te zijn.”

Bij luiaards is het geslacht moeilijk aan de buitenkant te zien. “Daarom hebben wij een haar van de luiaard verstuurd voor DNA-onderzoek”, legt Christel uit. “Nu weten wij eindelijk of we beschuit met roze of met blauwe muisjes kunnen eten: uit het onderzoek is gebleken dat wij een mooie jonge dame in ons midden hebben.”

Het luiaardjong is bijna drie maanden oud en maakt het goed. “Zij verkent de omgeving als een kleine avonturier en klautert steeds vaker zelfstandig rond. Alles gaat ondersteboven natuurlijk, net als bij de ouders. Wel ligt zij nog vaak bij moeder op de buik om uit te rusten van haar avonturen”, vertelt Christel. “Nu wij het geslacht weten, hebben wij alleen nog een geschikte naam nodig.” Suggesties voor namen kunnen doorgegeven worden via de Instagrampagina van DierenPark Amersfoort.