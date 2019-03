Bestelwagen vliegt tijdens het rijden in de brand

Op de Drentse Mondenweg bij Gasselternijveen is woensdagmiddag tijdens het rijden een bestelwagen in brand gevlogen.

Trailer losgekoppeld

De bestuurder uit Stadskanaal, die een lege paardentrailer bij zich want hij had zijn paard net afgeleverd in Dalerveen, kon het voertuig aan de kant zetten en deze veilig verlaten. Hij wist ook de trailer nog snel los te koppelen van het busje.

Brandweer

In eerste instantie werd brandweer Gasselternijveen opgeroepen, maar om onduidelijke redenen was deze niet inzetbaar en kwam brandweer Stadskanaal. Met een paar hogedruk stralen was het vuur snel geblust.

Total loss

De eigenaar had de bestelbus naar eigen zeggen nog niet zolang in bezit en had de bus alleen W.A. verzekerd. Het verkeer werd tijdelijk gestremd om het vuur goed te kunnen blussen. Er raakte niemand gewond. Het busje is total loss.