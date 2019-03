OM: 'steekpartij Albert Cuypmarkt niet door geradicaliseerd persoon'

In een verklaring laat advocatenkantoor Loonstein weten dat de dader een geradicaliseerde man was die onlangs vanuit het Midden-Oosten terug naar Nederland was gekeerd. Daarnaast zou de politie meerdere keren ingelicht zijn over de man. Volgens Loonstein gaf de man ‘zeer zorgelijke signalen af.’

Tegenover Het Parool ontkent het Openbaar Ministerie dat er aanwijzingen zijn voor een radicaal motief. ‘We sluiten nog niks uit, maar er zijn geen aanwijzingen die naar radicaal motief leiden’, aldus een woordvoerder van het OM.