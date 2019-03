Vader en twee broers opgepakt voor 3300 kilo cocaïne

In de afgelopen drie weken zijn in een gecoördineerde internationale politieactie, onder leiding van een officier van justitie van het Landelijk Parket, drie mannen van een Nederlandse familie aangehouden in verband met de smokkel van bijna 3300 kilo cocaïne. 'Die werd in januari 2017 onderschept bij een transportbedrijf in Hazeldonk', zo meldt de politie donderdag.

Vader en twee zonen

'Een uitgebreid onderzoek van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid, onder andere naar financiële stromen, bedrijven en katvangers, leidde naar de verdachten, een vader en twee zonen, in België en Spanje. De mannen zitten inmiddels in Nederland vast', aldus de politie.

Bananen

De cocaïne zat verstopt in een container met bananen. De container was van Zuid-Amerika via de haven van Antwerpen naar Nederland gekomen. De cocaïne met een waarde van ruim 80 miljoen euro, werd meteen vernietigd. Destijds werden de eigenaren van het transportbedrijf en de chauffeur aangehouden, maar het vermoeden bestond dat anderen achter de smokkel zaten.

Onderzoek 'Imperial'

De afgelopen twee jaar is daarnaar door het politieteam onderzoek gedaan. Dit onderzoek, Imperial genaamd, leidde naar een vader en twee zonen die in Spanje en België woonden. In februari werden zoekingen gedaan in hun woonhuizen, en bij bedrijven in Nederland, Spanje en België. Er is beslag gelegd op onroerend goed ter waarde van ruim een miljoen, vier luxe auto’s, contant geld en bankrekeningen. Een man van 51 werd in Spanje aangehouden, zijn broer van 44 in Duitsland. Afgelopen weken zijn zij overgeleverd aan Nederland en vastgezet. Hun 74-jarige vader meldde zichzelf bij de politie.

Oneconomisch

De cocaïne werd op 12 januari 2017 door Douane en politie ontdekt in een loods in Hazeldonk. De opsporingsdiensten kwamen de drugs op het spoor na een tip van de Belgische Douane. De bananen waren via de haven van Antwerpen aangevoerd. Nader onderzoek leidde naar een bedrijf dat achter het transport zou zitten. Dat had eerder bananen ingevoerd die met verlies waren doorverkocht. ,,Een op het eerste gezicht nogal oneconomische handelwijze”, aldus de bij het onderzoek betrokken officier van justitie.

Houtpellets

De verdachten bleken betrokken bij meerdere fruit-importbedrijven en meerdere zendingen met bananen. Maar het onderzoek leidde ook naar transporten van houtpellets met mogelijk pakketten cocaïne. Op een in beslag genomen telefoon werden daarvan foto’s gevonden. Dat zou dan gegaan zijn om vermoedelijk vier zendingen van rond de 500 kilo per keer. In het onderzoek is ook opnieuw de waarde gebleken van de ontsleuteling van PGP-berichten op eerder in beslag genomen servers in Canada en Costa Rica. Bij het financiële onderzoek is samengewerkt met de FIOD.

Banktegoeden

Uiteindelijk zijn begin dit jaar doorzoekingen geweest in woonhuizen en verschillende bedrijven die gerelateerd kunnen worden aan de verdachten in Nederland, België en Spanje. Van alle bedrijven zijn administratieve bescheiden in beslag genomen. Banktegoeden zijn bevroren. De verdachten hebben vermoedelijk geïnvesteerd in vastgoed, voornamelijk in Spanje. Ook daarnaar wordt nog nader onderzoek gedaan. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het onderzoek wordt voortgezet. Deze en volgende week beslist de raadkamer van de rechtbank in Zwolle of de mannen langer vast blijven zitten.