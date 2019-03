Twee gemeentevoertuigen op begraafplaats Hoogeveen in brand

Op de begraafplaats aan de Zuiderweg in Hoogeveen stonden afgelopen nacht twee voertuigen van de gemeente in brand.

Brandstichting niet uitgesloten

De brandweer bluste het vuur maar van het busje en de kleine vrachtwagen bleef weinig over. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend maar opzet door brandstichting wordt hier niet uitgesloten.