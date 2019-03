Plofkraak op geldautomaat Elsrijkdreef Amsterdam Zuidoost

In de nacht van woensdag op donderdag heeft er een plofkraak plaatsgevonden op een geldautomaat aan de Elsrijkdreef in Amsterdam Zuidoost. 'Dit gebeurde bij de ingang van het metrostation Ganzenhoef. Direct na de kraak zijn vermoedelijk twee personen gevlucht op een scooter', zo laat de politie donderdag weten.

Veel schade

'De plofkraak vond plaats om 3.30 uur in de nacht. Hierbij is veel schade ontstaan aan onder andere de gevel van het metrostation', aldus de politie. Toen de politie ter plaatse kwam is de ingang van het metrostation meteen afgezet, ook is er een onderzoek gestart door de explosievenspecialist van de politie en personeel van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie. Er zijn vermoedelijk twee personen op een scooter gevlucht in de richting van Diemen.