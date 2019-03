Het jaar van het varken: dit is wat het voor jou betekent

Het Chinese nieuwjaar is alweer even achter de rug, en het jaar van het Varken is voor velen goed begonnen. Want hoewel je het misschien nog niet wist, is het jaar van het Varken voor velen een ontzettend goed jaar; volgens de Chinese kalender in ieder geval.

Chinese kalender

De Chinese kalender is meer dan 4000 jaar oud en aan iedere twaalf jaren is, in tegenstelling tot de Westerse astrologie waar dit gebaseerd is op het aantal maanden in een jaar, een teken uit de dierenriem toegekend. Ieder Chinees Nieuwjaar verandert het teken in deze dierenriem; en alle kinderen die in dat jaar geboren worden krijgen dit teken mee als sterrenbeeld. Naast de Westerse horoscopen heb je dus ook de Chinese varianten om rekening mee te houden; en met dit jaar het jaar van het Varken. Wat dit voor jou betekent, lees je hier!

Het jaar van overvloed

In het jaar van het varken staat overvloed centraal. De verhoudingen tussen mensen veranderen, en tekortkomingen van de voorgaande jaren worden op ieder gebied opgevuld. We zetten ons steeds actiever in voor het welzijn van de mensen en de wereld om ons heen, en blijven zoeken naar duurzame oplossingen om de wereld gezonder te maken. Wat je Chinese sterrenbeeld ook is; dit jaar staat overvloed centraal. Financieel, spiritueel en emotioneel! Bereid je dus maar voor op een goed gevulde bankrekening!

Familie en vrienden

Het jaar van het varken staat ook in het thema van vergeving en vult zich hierdoor vol positieve energie. Dit maakt dat relaties met familie en vrienden makkelijk kunnen verbeteren, en dat we steeds makkelijker gewoon gelukkig met elkaar kunnen zijn. Hoewel dit allemaal geweldig klinkt, is dit niet het jaar om roekeloos te zijn: denk goed na over beslissingen en neem geen onnodige risico’s.

Geluk en vrolijkheid

Na het voor velen heftige jaar van de Hond in 2018, is het jaar van het Varken (het laatste jaar in de dierenriem) hier om ons leven weer vol geluk en vrolijkheid te blazen. Of dit nu op het gebied van werk of liefde is; de tijd van rust en bijkomen is voorbij! Hard werken en een positieve instelling kunnen veel geluk, liefde en tevredenheid geven voor ieder sterrenbeeld. Nieuwe contacten, uitdagingen en mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling staan centraal; zowel op het gebied van werk als op het gebied van financiën. Zowel de maanden van februari tot april, als de maanden van juli en oktober tot november zouden dit jaar de beste, meest positieve maanden moeten zijn.