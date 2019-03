Greenpeace brengt plastic monster terug naar Unilever

Latin Grammy-winnaar Gregor Salto gaf om 19.30 uur het startsein van de plastic monster rave. Daarna danste het publiek vanaf het Antwerpse Hoofd in Rotterdam verder de Prins Hendrikkade af richting het kantoor van Unilever. Het plastic monster liep voor de stoet dansende mensen uit. Om 20.30 uur werd het gigantische plastic monster aan Unilever overhandigd.

Concrete maatregelen nodig

Unilever nam het plastic monster sportief in ontvangst. Robbert de Vreede, vice-president foods & digital transformation Unilever Benelux: 'We zullen het monster zeker aannemen, want plastic hoort niet op straat. We stoppen het monster in een kooi en gaan deze recyclen.'

Greenpeace is blij met al die mensen die donderdag naar Rotterdam kwamen om samen aan Unilever duidelijk te maken dat de productie van wegwerpplastic moet stoppen. Meike Rijksen, campagneleider Greenpeace Nederland: ‘Het is onwijs te gek dat al die mensen zijn gekomen, om concrete maatregelen van Unilever te eisen. De productie van wegwerpplastic moet stoppen. Reductiedoelstellingen op wegwerpplastic verpakkingen en op grote schaal investeren in hergebruik. Dat is nodig voor een duurzame oplossing. Zolang Unilever meer wegwerpplastic produceert dan te verwerken is, blijft het plastic monster groeien. Ook na het in ontvangst nemen van het plastic monster, bleven concrete doelstellingen helaas uit.'