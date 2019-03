Scholieren denken mee over hun toekomst in de (aardbevings)regio

Dat is een greep uit de ideeën die 104 vmbo-leerlingen van het Theda Mansholt College in Delfzijl vanmiddag hebben gepresenteerd aan wethouder Rijzebol van de gemeente Delfzijl en vijf ambtenaren. Het gaat om werkstukken die de scholieren deze week maken in het kader van de projectweek ‘Goud Grunn’.

De werkstukken zijn gemaakt nadat de leerlingen inspiratie konden opdoen tijdens allerlei gastlessen en excursies. Zo gingen ze naar Building, namen een kijkje in het Heathouse op het Entranceterrein in Groningen, bij een verplaatsbare woning van Heijmans, bouwden mini-woningen van bamboe en konden ervaren hoe het is om een oudere te zijn in het Huis van Morgen.

EPI-kenniscentrum coördineert voor alle voortgezet onderwijs scholen in de provincie Groningen die zich hebben aangemeld het project ’Goud Grunn’. Goud Grunn betrekt de leerlingen bij de vele ontwikkelingen waar de regio mee te maken heeft. De jeugd heeft tot nu toe weinig stem gekregen in de (aardbevings-)problematiek in Groningen, wat ook is onderstreept door de Kinderombudsvrouw en de Onafhankelijke Raadsman.

Centraal staat deze vraag “Hoe wil ik dat mijn dorp of stad eruitziet over tien tot twintig jaar?” De scholieren worden via lessen (en eventueel een prijsvraag) uitgedaagd hierover na te denken met als voordeel:

– ze worden zich bewust van directe leefomgeving en actuele technische en maatschappelijk-sociale uitdagingen

– ze worden uitgedaagd positieve kwaliteiten van leefomgeving te benoemen/onderzoeken

– ze worden gestimuleerd om mee om te denken over de toekomst van de regio

De ingrediënten: gastlessen, excursie, werkstukken en een prijsvraag

De scholieren krijgen tijdens diverse (gast)lessen informatie over de Groninger aardbevingen en alles wat daarmee samenhangt: ondergrond, techniek, achtergrond gaswinning, schade, bevingsbestendiger, levensloopbestendig en energieneutraal bouwen, de versterkingsopgave, de sociale impact en ze gaan op excursie.

Dat wordt onder meer verzorgd door de Vereniging Groninger Dorpen, BuildinG, Toptechniek in bedrijf, Fieldlab Practice en EPI-kenniscentrum.

Na de lessen worden groepjes gevormd waarin de leerlingen aan de slag gaan met de uitwerking van de centrale vraag, waarbij ze hun ideeën voor hun dorp van de toekomst vormgeven. Dit kan in een maquette, tekening, filmpje etc. Ze kiezen één of een combinatie van thema(s) waar ze zich mee bezig gaan houden. De thema’s zijn:

1. Voorzieningen

2. Zorg

3. Duurzaam wonen en bouwen

4. Herbestemming leegstaande gebouwen

5. Woonomgeving en groen

De vmbo-leerlingen van het Theda Mansholt College doen mee aan dit project, net zoals de Rutger Kopland School in Siddeburen (gelijktijdig) en (later dit voorjaar) het Dollard College in Woldendorp.

Als alle werkstukken klaar zijn, worden de beste genomineerd voor een vakjury- en publieksprijs. Van de genomineerde projecten worden filmpjes gemaakt waarbij het publiek ook kan stemmen.

De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de Jongerentop op 7 juni in Appingedam. De ideeën worden zoveel mogelijk gedeeld met bestuurders, zodat zij die kunnen meenemen in hun plannen.

Van de werkstukken komt over enkele weken een expositie in het gemeentehuis in Delfzijl, de datum is nu nog niet bekend maar zullen we u melden.