Nieuwe bewonersavond in IJzendijke over zaak Ploegstra

Op woensdag 27 maart a.s. zijn de inwoners van IJzendijke uitgenodigd om een bewonersavond bij te wonen over het onderzoek naar de verdwijning van hun plaatsgenoot Herman Ploegstra. De avond wordt georganiseerd door het Openbaar Ministerie en de politie.

Het rechercheteam, dat onder leiding staat van de Officier van Justitie, wil de inwoners van IJzendijke graag meenemen in het onderzoek en wat daar tot nu toe allemaal uit voortgekomen is. De reden hiervoor is dat het team er nog steeds van overtuigd is dat de oplossing van deze complexe zaak in IJzendijke ligt.

Antwoorden en (nieuwe) vragen

Tijdens de informatieavond zal een zo volledig mogelijk antwoord gegeven worden op vragen die bij de vorige informatieavond in juni 2018 naar voren kwamen. Ook zal duidelijk gemaakt worden wat de laatste stand van zaken rondom het onderzoek is en welke feiten kunnen worden uitgesloten. De Officier van Justitie zal, samen met de leider van het onderzoeksteam, een beeld schetsen van wat er mogelijk met Ploegstra gebeurd is op de avond van zijn verdwijning, ze zullen vertellen over de laatste contacten die hij heeft gehad op zijn geheime telefoon, en ook zal ingegaan worden op het grondige onderzoek dat aan de auto van Ploegstra is gedaan. Tevens zijn er, tijdens het horen van ruim zestig getuigen en het onderzoeken van meer dan veertig tips, nieuwe concrete vragen boven komen drijven die het onderzoeksteam en de Officier van Justitie graag met de inwoners willen delen.

Locatie en tijdstip

De informatieavond zal plaatsvinden op woensdag 27 maart 2019. Vanaf 19.00 uur zijn alle mensen die belangstelling hebben voor deze zaak welkom in het Jeugdgebouw aan de Koninginnestraat in IJzendijke. Om 19.15 uur beginnen de Officier van Justitie en de leider van het rechercheteam aan hun presentatie.