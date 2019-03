Onderzoek naar in oktober 2018 overleden man Den Haag afgerond

De politie heeft het onderzoek afgerond dat op 1 oktober 2018 startte na het aantreffen van een overleden man in een woning aan de Zeekant in Den Haag. 'Uit onderzoek is niet gebleken dat de man is overleden ten gevolge van een misdrijf', zo meldt de politie vrijdag.