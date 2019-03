Auto botst tegen betonblokken en hek

De brandweer Schiedam is vrijdagochtend naar de Galileistraat in Rotterdam gestuurd voor een mogelijke autobrand.

Bestuurder niet gewond

De auto was van de weg geraakt en tegen een hek tot stilstand gekomen. Onderweg had het voertuig ook nog betonblokken geraakt waardoor er vloeistoffen op de weg terecht kwamen. De brandweer heeft een controle uitgevoerd, maar van brand was geen sprake. De bestuurder raakte niet gewond.