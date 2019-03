Autokrakers tijdens aanslag aangehouden

Woensdag 20 maart heeft de politie twee mannen, uit Utrecht, hiervoor aangehouden. Naar een derde verdachte wordt nog gezocht. De verdachten zijn op vrijdag 22 maart voorgeleid voor de Rechter-Commissaris en zitten nu vast.

Het onderzoek naar deze autokraken is in volle gang. Er zijn meerdere aangiftes binnengekomen en deze zijn in behandeling bij de recherche. Wie ook slachtoffer hiervan is geworden en nog geen aangifte heeft gedaan, wordt verzocht dit alsnog te doen.