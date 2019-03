Drie doden bij ongeval op N271

Twee voertuigen kwamen door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing. De hulpverleners konden niets meer betekenen voor de slachtoffers. Deze zijn op de plaats van het ongeval overleden.

De politie heeft de bestuurder van de andere auto meegenomen voor verhoor. Er zal onderzoek gedaan worden naar de toedracht van de aanrijding.

Bij een ernstig verkeersongeval op de #N271 in #Well zijn twee inzittenden van een auto om het leven gekomen en is een derde persoon zeer ernstig gewond. Hulpdiensten zijn bezig, vanwege de omvang is er een GRIP-situatie afgekondigd.

Ook de derde inzittende van een van de betrokken auto's bij het zware ongeval op de #N271 in #Well is overleden. De bestuurster van de andere auto is aangehouden. Meer informatie is op dit moment niet bekend.