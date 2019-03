Politie zoekt getuigen schietincident Zwaanshals

Die nacht meldde rond 01.00 uur iemand bij de politie dat hij meerdere schoten had gehoord aan de Zwaanshals. Agenten gingen er direct naartoe en stelden een onderzoek in. Dat leverde niets op. Een dag later werd het onderzoek hervat en toen werd een huls aangetroffen. De politie probeert helder te krijgen wat zich exact heeft afgespeeld en komt daarbij graag in contact met getuigen.