Ongeregeldheden in Maastricht na wedstrijd Roda MVV

Na de voetbalwedstrijd tussen Roda JC en MVV en zijn in Maastricht meerdere mensen gewond geraakt tijdens ongeregeldheden.

De politie moest na afloop van de wedstrijd ingrijpen bij meerdere incidenten. Zo zouden MVV supporters onder andere met vuurwerk hebben gegooid bij het MVV stadion

De wedstrijd werd in Kerkrade gespeeld. De wedstrijd was in het stadion op grote schermen te volgen.