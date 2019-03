Drugsafval gedumpt vanuit rijdend voertuig

Ook lagen er volgens Omroep Brabant enkel grote duizend litervaten op verschillende plekken. De gemeente is maandagmorgen begonnen met het opruimen van het afval

Er ligt een zoutzuuroplossing op de weg en in de berm dat enorm stinkt. De berm is hierdoor aangetast en zal moeten worden afgegraven. Op de weg ligt over een afstand van drie kilometer een spoor van het goedje.

Volgens de gemeente ruikt men in de omgeving een chemische lucht. Deze is niet gevaarlijk voor de volksgezondheid.