Rode Kruis heeft 27,5 miljoen euro nodig voor hulp in Mozambique

Honderdduizenden getroffenen door orkaan Idai in Mozambique hebben nog niet genoeg water, geen onderdak of toegang tot gezondheidszorg. 'Nu het waterpeil zakt, wordt de omvang van de ramp in Mozambique steeds duidelijker', zo meldt het Rode Kruis maandag.

Opschalen

'Om iedereen snel te helpen en de uitbraak van ziekten te voorkomen, schaalt het Rode Kruis de hulp verder op. Het Rode Kruis vroeg eerder om 9 miljoen euro om de zwaarst getroffenen te helpen. Nu de situatie duidelijker is, verwacht het Rode Kruis 27,5 miljoen euro nodig te hebben om de zwaarst getroffenen goed te kunnen helpen en ziekten als cholera en malaria te voorkomen', aldus het Rode Kruis.

Twee veldhospitalen onderweg

Op dit moment zijn er twee veldhospitalen onderweg naar het rampgebied. Medische zorg is na een ramp van deze grootte van enorm belang. In de ziekenhuizen kunnen getroffenen medische zorg krijgen, maar ook chirurgie en verloskunde is hier mogelijk. In totaal kunnen er 250.000 mensen geholpen worden in deze veldhospitalen.

27.5 miljoen nodig voor noodhulp

De 27,5 miljoen euro is nodig om het komende jaar noodhulp te geven. Het Rode Kruis focust op het verzorgen van schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen, onderdak, gezondheidszorg en levensonderhoud en bescherming voor de slachtoffers in het komende jaar.

Hulpvluchten

Vanuit Genève gaat vandaag een vliegtuig met hulpgoederen en een specialistisch team met logistieke hulpverleners naar Mozambique. Ook is er een waterzuiveringsinstallatie onderweg naar het rampgebied. Het Rode Kruis focust zich op het helpen van de getroffenen, die worden opgevangen na de evacuatie. Tegelijkertijd is het belangrijk om vooruit te kijken. De hulporganisatie is bang dat er door slechte hygiëne en gebrek aan schoon drinkwater ziekten uitbreken, zoals diarree, malaria en cholera.

Giro 7244

In Nederland heeft het Rode Kruis giro 7244 geopend voor de hulpverlening na cycloon Idai. Tot nu toe hebben Nederlanders ruim 860.000 euro gedoneerd. 'Het is geweldig om te zien hoe Nederlanders meeleven met de schrijnende situatie in Mozambique', zegt Marieke van Schaik, directeur van het Nederlandse Rode Kruis. 'Tegelijkertijd moeten we ons schrap zetten, want na een ramp van deze grootte, waar mensen moeten overleven in lastige omstandigheden, liggen ziekten op de loer.' Vanuit Nederland zijn er hulpverleners in Beira, maar ook in het getroffen gebied in Malawi. De Nederlanders helpen onder andere bij het verzorgen van onderdak en schoon drinkwater aan de getroffenen, om zo ziektes te voorkomen.