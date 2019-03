Gewonden bij frontale botsing tussen Veendam en Nieuwe Pekela

Bekneld

Door de klap kwamen de bestuurders van beide voertuigen bekneld te zitten in hun voertuig. De brandweer van Nieuwe Pekela en Veendam kwamen ter plaatse om de inzittenden uit hun voertuig te bevrijden. Beide slachtoffers zijn met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

VOA

Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend. De VerkeersOngevallenAnalyse (VOA) van de politie heeft van het ongeval een registratie gemaakt. De N366 vanuit de richting Stadskanaal is lange tijd afgesloten geweest. Het verkeer vanuit Veendam werd over de parkeerplaats langs het ongeval geleid. Beide voertuigen werden door een berger afgesleept.