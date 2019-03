Verdachte van 46 zakkenrollerij- en pinpasfraudezaken aangehouden in zijn cel

In de Penitentiaire Inrichting in Zaanstad. is dinsdag een man aangehouden.

De 54-jarige Roemeen had net een celstraf uitgezeten, nadat hij in augustus 2018 op heterdaad was betrapt op zakkenrollerij en pinpasfraude. Hij zou 2 april vrijkomen, maar wordt nu opnieuw verdacht van in totaal 46 misdrijven.

Goed recherchewerk

De aanhouding vond plaats na maanden van grondig speurwerk van de Amsterdamse recherche in nauwe samenwerking met een groot aantal politiecollega’s en het Openbaar Ministerie. Van de 46 misdrijven waarvan de Roemeen wordt verdacht, gepleegd tussen 2009 en 2018, hebben 20 plaatsgevonden in Amsterdam. De rest vond plaats in onder meer Amstelveen, Den Bosch , Leiden, Bodegraven, Zeist en Rotterdam. De verdachte was ook in verschillende andere Europese landen actief en wordt in Frankrijk, Noorwegen, Engeland en Denemarken gezocht.

8 augustus 2018

Toch blijft de Roemeen tot 8 augustus 2018 uit de greep van politie en justitie. Als een politieman in burger de verdachte op straat herkent en volgt, kan hij de verdachte op heterdaad aanhouden voor zakkenrollerij en pinpasfraude. Het slachtoffer was een 88-jarige man uit Amsterdam en die voor 900 euro werd bestolen.

Slachtofferbijeenkomst

De slachtoffers in de 46 zaken waren vrijwel allemaal kwetsbare ouderen. Met een afleidingsmanoeuvre bij een betaal- of pinautomaat werd de pincode afgekeken. Vervolgens werd de pinpas gerold en werd daarmee grote bedragen gepind. In totaal is in deze 46 zaken voor meer dan 89.000 euro buit gemaakt. De Amsterdamse recherche organiseert binnenkort een slachtofferbijeenkomst voor alle gedupeerden.