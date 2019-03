Kinderen in Nederland in actie voor slachtoffers Mozambique

Kinderen in Nederland komen in actie om de slachtoffers van Cycloon Idai in Mozambique te helpen.

Op basisscholen in Nederland zijn deze week speciale lessen over de ramp via Nieuwsbegrip. Ook wordt de flash brigade ingezet door het Rode Kruis. Dat betekent dat kinderen flessen kunnen inzamelen om geld op te halen voor de ramp.

Mozambique, Malawi en Zimbabwe werden op 14 maart geraakt door Cycloon Idai. De wind en de extreme regenval hebben gezorgd voor enorme overstroming en verwoesting in de drie landen. In totaal is er in de drie landen een gebied ter grootte van 1 miljoen voetbalvelden overstroomd.

Het Rode Kruis helpt mensen die geëvacueerd zijn met medische zorg, dekens en schoon drinkwater. Ook worden er voedseldroppings gedaan in gebieden die nog niet toegankelijk zijn voor hulpverleners door de overstroming. Medische hulp en schoon drinkwater zijn hard nodig. Mensen zijn alles kwijtgeraakt en verzwakt doordat zij hebben moeten overleven in moeilijke omstandigheden. Er zijn twee veldklinieken onderweg naar het getroffen gebied, een waterzuiveringsinstallatie is gebracht en ook is er een tijdelijke sanitaire voorziening geplaatst voor 20.000 mensen.

Taal en rekenen

De lessen van Nieuwsbegrip focussen op taal en rekenen en zijn gericht op kinderen van groep 5 tot en met groep 8 van de basisschool. Aan de hand van het nieuws krijgen zij oefeningen die toegespitst zijn op dit onderwerp. Zo leren de kinderen bij begrijpend lezen wat een cycloon precies is, leren ze samenvatten en wordt de woordenschat wat betreft rampen als deze uitgelicht.

Flessenactie

Het Rode Kruis vraagt kinderen om met hun school in actie te komen via de Flash Brigade. Met twintig lege flessen kan het Rode Kruis al zorgen voor waterzuiveringstabletten voor schoon drinkwater in Mozambique. En juist schoon water is heel belangrijk na een ramp als deze, om uitbraak van ziekten als diarree en cholera te voorkomen. Scholen kunnen meer informatie opvragen en zich opgeven via www.rodekruis.nl/flashbrigade. Wie zich aanmeldt krijgt gratis het lesmateriaal over Cycloon Idai en kan met de school in actie komen om geld op te halen voor giro 7244.

Tot nu toe hebben Nederlanders 1,3 miljoen euro gedoneerd voor de hulp na cycloon Idai. In totaal heeft het Rode Kruis 27,5 miljoen euro nodig om de mensen in Mozambique te helpen.