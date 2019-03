Minimumbelasting in strijd tegen grensoverschrijdende belastingontwijking

Woensdag heeft staatssecretaris Snel in Berlijn met de Duitse minister van Financiën Scholz de afspraak gemaakt om gezamenlijk op te trekken bij de gesprekken die in internationaal verband plaatsvinden over het invoeren van een minimumbelasting in de strijd tegen belastingontwijking. Nederland is zelf een van de eerste landen die hierin al stappen zet met een bronbelasting op rente en royalty’s per 2021.

Internationale samenwerking

Staatssecretaris Snel van Financiën: 'Nederland gaat al een minimumbelasting invoeren met de bronbelasting. Maar om internationale belastingontwijking te voorkomen, is internationale samenwerking nodig. Want anders betaalt een bedrijf alsnog te weinig belasting, maar dan via een ander land. Het is in het belang van Nederland om hierover samen op te trekken, zodat de maatregelen wel goed uitvoerbaar zijn en duidelijk voor het bedrijfsleven.'

20,5% betalen over rente en royalty’s

Per 2021 gaan bedrijven die gevestigd zijn in landen met een winstbelasting van minder dan 9% aan de Nederlandse fiscus een belasting van 20,5% betalen over de rente en royalty’s die zij uit Nederland ontvangen. Dat geldt ook voor bedrijven in landen op de Europese zwarte lijst. Hiermee wordt voorkomen dat Nederland wordt gebruikt voor doorstroomactiviteiten naar belastingparadijzen.

Zelf belasting heffen

Het idee achter een minimumbelasting is dat je als landen gezamenlijk afspreekt tegenover welk minimum percentage winst belast zou moeten worden. Betaalt een bedrijf in een land minder belasting dan dit minimum, dan kan een ander land als er betalingen vanuit dat land plaatsvinden aan dit bedrijf zelf belasting gaan heffen. Nederland wil samen met Duitsland en Frankrijk meewerken aan de verdere uitwerking hiervan.

Parijs

Want alhoewel alle drie de landen een minimumbelasting een belangrijk middel vinden in de verdere strijd tegen belastingontwijking, kunnen er ook verschillende ideeën zijn over welke uitwerking het meest effectief is. Juist daarom is het belangrijk hierover actief mee te praten. Begin dit jaar sprak Snel hierover ook over in Parijs.

Vergroenen belastingen

Tijdens het bezoek heeft staatssecretaris Snel bij minister Scholz ook gepleit om samen op te trekken bij het vergroenen van belastingen, zoals een vliegbelasting en CO2-belasting. Het kabinet zet volop in op Europese afspraken over belastingen op luchtvaart in het kader van de klimaatdoelen van Parijs. In juni organiseert Nederland samen met andere landen een internationale conferentie voor de introductie van een vliegbelasting. Voor het geval het Europese spoor onvoldoende oplevert is een wetsvoorstel voor een nationale vliegbelasting gemaakt.