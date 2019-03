Douane vindt 386 kilo cocaïne tussen bananen

Op dinsdag 26 maart heeft de Douane tijdens een controle in de haven van Vlissingen een partij van 386 kilo cocaïne onderschept.

De Douane vond de partij cocaïne, die was verstopt in een pallet bananen, met hulp van een speurhond. Het schip met de pallets bananen was afkomstig uit Ecuador. De drugs zijn intussen vernietigd. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Samenwerking Zeeuwse havens

De Zeeuwse havens zijn aantrekkelijke plekken om te ondernemen en te werken. Ondernemers en werknemers zijn gebaat bij veilige en integere havens. Criminele organisaties maken echter misbruik van de goede faciliteiten die de havens bieden. Publieke - en private organisaties slaan daarom de handen ineen in de strijd tegen de drugssmokkel in deze havens. Binnen de Samenwerkingsovereenkomst ZW-Nederland (SOZ) werken Openbaar Ministerie, Politie, Douane en Koninklijke marechaussee samen in de bestrijding van criminaliteit.