Regels en toezicht voor internetverkoop alcohol aangescherpt

Toezicht door NVWA

Het toezicht daarop wordt gecentraliseerd naar de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) start vandaag de consultatie van een wetsvoorstel waarmee deze nieuwe regels worden vastgelegd. Met hetzelfde wetsvoorstel wordt geregeld dat er een einde komt aan stuntaanbiedingen voor alcohol als ‘twee halen, één betalen’. Verkopers moeten aanbiedingen op alcohol beperken tot maximaal 25% korting.

Leeftijdscontrole van bestelling tot bezorging

Verkopers van alcohol via internet worden wettelijk verantwoordelijk om het naleven van de leeftijdsgrens in het hele proces van aankoop tot bezorging goed te bewaken. Als ergens in dit proces van bestelling tot aflevering iets niet goed gaat, is de verkoper wettelijk verantwoordelijk. Daarnaast moet bij de bestelling door de online aanbieder gecontroleerd worden of de koper 18 jaar is.

Leeftijdsverificatiesysteem

Daarvoor moet een zogenaamd leeftijdsverificatiesysteem worden ingezet, waarvoor de online aanbieder verantwoordelijk is. Waar zo’n systeem precies aan moet voldoen wordt op dit moment nog uitgewerkt. Voor de bezorger moet helder zijn bij welke bestellingen controle van de alcoholleeftijd moet plaatsvinden, zodat dit bij de deur kan worden uitgevoerd. Het afleveren van alcohol bij meerderjarige buren zal niet langer toegestaan zijn. Uit het meest recente onderzoek over de naleving van de alcoholleeftijd – gemeten door onderzoeksbureau Objectief in het najaar van 2018 - kwam naar voren dat thuisbezorgkanalen het slechtst scoren met een nalevingspercentage van 9,5%.

NVWA mag zich voordoen als minderjarige

Verkopers van alcohol via internet zullen op de nieuwe regels worden gecontroleerd door de NVWA. Om zo effectief mogelijk te kunnen controleren, krijgen inspecteurs van de NVWA de nieuwe bevoegdheid om zich voor te doen als minderjarige bij het kopen van alcohol via internet.

Controle nu dramatisch

Blokhuis: 'De nalevingscijfers bij alcoholverkoop via internet zijn nu dramatisch. In 90% van de gevallen wordt er niet gecontroleerd. Daar moeten we zo snel mogelijk tegen optreden. Met deze nieuwe regels scheppen we duidelijkheid. Verkopers van alcohol op internet moeten van bestelling tot bezorging zorgdragen voor een goede leeftijdscontrole. In de komende jaren moet dat er toe leiden dat het gewoon niet meer voorkomt dat jongeren via internet alcohol kunnen kopen.'

Doorgeven alcohol ook overtreding

In het Nationaal Preventieakkoord is in november 2018 afgesproken dat het doorgeven van alcohol door volwassenen aan minderjarigen ook een overtreding wordt in de Drank- en Horecawet. De regering geeft daarmee gehoor aan de zorgen van onder andere de horeca en gemeentelijke handhavers. Op dit moment kunnen alleen horeca-ondernemers en de jongere zelf worden aangesproken of beboet als een jongere in de horeca wordt aangetroffen met alcohol.

Bewuster kopen van alcohol

Het kabinet maakt een einde aan prijsstunten met alcohol, zoals bijvoorbeeld ‘twee halen, één betalen’. In de toekomst zal het niet langer mogelijk zijn om meer dan 25% korting te geven op alcohol. De NVWA zal ook hierop toezicht gaan houden. Hiermee wil het kabinet de kans vergroten dat consumenten bewuster omgaan met het kopen van alcoholhoudende dranken en niet veel meer in huis halen dan ze eigenlijk van plan waren.