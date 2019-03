Enkelband voor verdachte dodelijk ongeval Goes

De voorlopige hechtenis van de verdachte van het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Goes, wordt onder strenge voorwaarden geschorst. Hij krijgt een onder meer een enkelband. In oktober zou de toen 19-jarige man twee fietsers hebben doodgereden terwijl hij alcohol op had.

Hij zit sinds het ongeval in voorlopige hechtenis. De man is verplicht thuis te blijven in zijn woning in Kloetinge, behalve voor de verplichte behandeling die hem is opgelegd door de rechtbank. Hij mag geen alcohol of drugs gebruiken en moet dit laten controleren door de reclassering.

Beslissing

Bij de beslissing om de voorlopige hechtenis te schorsen neemt de rechtbank de jonge leeftijd van de verdachte in acht, de spijt die hij toont en dat hij lijdt onder het feit dat hij moet leven in het besef dat twee mensen door zijn toedoen zijn omgekomen. De schorsing gaat in op woensdag 3 april.