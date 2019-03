Explosief beschadigt auto's en winkelpand op Schiedamsedijk

Een explosief heeft voor schade gezorgd aan een shishalounge aan de Schiedamsedijk in Rotterdam en een aantal geparkeerde auto’s. Een vrouw ontdekte donderdagochtend dat haar auto een kapotte ruit had. Dat bleek bij twee andere auto’s ook het geval. Hierop werd het onderzoek gestart.

Op het eerste oog leken er geen sporen van een explosief te zijn, maar bij nader onderzoek werden bij het rolluik van de horecagelegenheid fragmenten van een ontploft explosief gevonden. De politie onderzoekt wat voor explosief het is geweest. De laatste tijd zijn horecagelegenheden vaker doelwit van soortgelijke acties. De politie houdt alle scenario’s open en neemt mogelijke verbanden mee in het onderzoek.

Omdat onduidelijk is hoe laat het explosief is afgegaan, is de politie dringend op zoek naar getuigen en camerabeelden.