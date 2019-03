Zeehonden gespot op de Marker Wadden

Deze week is er op de Marker Wadden wel iets heel bijzonders waargenomen, namelijk een groep zeehonden.

De nieuwe inwoners van de Marker Wadden zijn waarschijnlijk via dezelfde weg waarmee vissen van de ene kant naar de andere kant van de dijk kunnen op de Marker Wadden beland. Volgens experts kunnen de zeehonden voorlopig prima bivakkeren op de Marker Wadden.

Marker Wadden

De Marker Wadden is een uniek natuurgebied. Bestaande uit vijf eilanden gelegen op ongeveer vier mijl vanaf Lelystad is dit nieuwe stukje land een paradijs voor vogelspotters en natuurliefhebbers. Het hoofdeiland heeft 12 kilometer aan wandelpaden. Zo wandel je langs verschillende vogelhutten en een 12 meter hoge uitkijktoren met uitzicht op het Markermeer. Alleen het haveneiland is open voor bezoek, de andere vier eilanden zijn bestemd voor de natuur en de vogels. En nu natuurlijk ook voor de zeehonden.

Winactie

Vanaf 20 april zijn de Marker Wadden te bezoeken met de veerboot van Natuurmonumenten. Ter ere van de zeehonden verloot City Marketing Lelystad onder de leukste reacties op het Facebookbericht op de Lelystad Facebook pagina 10 x 2 kaartjes voor de veerboot naar de Marker Wadden. Vanaf de Bataviahaven in Lelystad vaar je met een speciale veerboot naar de Marker Wadden.