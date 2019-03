Belangrijke veiligheidswaarschuwing verse traiteurmaaltijd andijviestamppot met gehaktbal Hoogvliet

Dit product is mogelijk besmet met de listeria monocytogenes bacterie.

Het betreft uitsluitend verpakkingen met de volgende houdbaarheidsdata

THT

28-03-2019

30-03-2019

01-04-2019

04-04-2019

06-04-2019

Klanten worden dringend verzocht de producten met de genoemde THT-data niet te consumeren en terug te brengen naar de Hoogvliet-supermarkt. Het eten van een product met deze bacterie kan, indien niet door en door gegaard, vooral een risico vormen voor mensen met een lage weerstand, zoals zieken, zwangeren, ouderen en jonge kinderen. Raadpleeg direct uw huisarts voor meer informatie als u na het eten van de genoemde producten gezondheidsklachten hebt. Consumenten kunnen met vragen contact opnemen met de klantenservice van Hoogvliet via telefoonnummer (0172) 418 200, of via het formulier op de website van Hoogvliet (https://www.hoogvliet.com/klantenservice/contact),