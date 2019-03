Tientallen Vietnamese kinderen verdwenen uit beschermde opvanglocaties

Er zouden zo'n 60 Vietnamese kinderen verdwenen zijn uit de beschermde opvang. Argos gaat op zoek in Duitsland, Engeland en Frankrijk en spit door honderden interne e-mails van de politie en COA (Centrale Opvang Asielzoekers). Ook vertellen medewerkters voor het eerst over hun ervaringen. De uitzending van Argos is zaterdag 30 maart op Radio 1 tussen 14.00-15.00 uur.

Onderzoek

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat er een onderzoek komt naar de verdwenen Vietnamese kinderen. Dat zeggen de Kamerleden in reactie op een uitzending hierover van het VPRO-programma Argos vanmiddag op NPO Radio 1. De kinderen verdwenen uit berschermde opvanglocaties voor asielzoekers. Vermoed wordt dat de jonge Vietnamezen via Vietnamese mensensmokkelaars in de illegaliteit terechtkomen. Ze zouden zo aan de armoede in vooral Noord-Vietnam willen ontsnappen.

Ook Nationaal Rapporteur Mensenhandel Herman Bolhaar dringt aan op diepgravend onderzoek. Tegen de NOS zegt hij: 'Deze problematiek heeft zowel in Nederland als internationaal een omvang die mij veel zorgen baart. We kunnen ons niet gerust laten stellen zonder te weten waar deze kinderen terecht zijn gekomen.'