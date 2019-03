Motorrijder gewond na aanrijding, verdachte onder invloed

Een 64-jarige motorrijder uit Halsteren is vrijdag rond 16.15 uur gewond geraakt toen hij op de Plantagebaan, bij de af- en toerit naar de A58 werd aangereden.

De automobilist die hem aanreed, een 29-jarige man uit België, bleek onder invloed van alcohol te zijn.

Ambulancepersoneel ontfermde zich over de motorrijder, terwijl de politie de toedracht van de aanrijding onderzocht en diverse getuigen sprak. Uit onderzoek bleek dat de automobilist onder invloed van alcohol was (uitslag ademanalyse 680 ug/l). Zijn rijbewijs is ingevorderd.