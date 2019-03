Tiener gewond bij eenzijdig verkeersongeval op snelweg A2 bij Boxtel

De auto raakte daarbij zwaar beschadigd en is afgesleept door een bergingsbedrijf. Korte tijd werd de rechter rijstrook afgesloten. Een tiener die in het voertuig zat raakte gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Van de bestuurder werd een blaastest afgenomen maar deze had niet gedronken. De auto kwam achterstevoren op de vluchtstrook tot stilstand.