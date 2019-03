Twee Polen op motor omgekomen na ernstige aanrijding met vrachtwagen

Zaterdagavond zijn bij een ernstige aanrijding in Wernhout tussen een motor en een vrachtwagen de twee opzittenden van de motor komen te overlijden. Dit meldt de politie zaterdagavond.

Aanrijding

Het ongeval gebeurde even voor 20.00 uur op de Wernhoutseweg in het Brabantse Wernhout. De motor en vrachtwagen kamen met elkaar in botsing waardoor de twee opzittenden van de motor, een 39-jarige Poolse inwoner van Wernhout en zijn passagier een 28-jarige Pool, kwamen hierbij om het leven. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd.

Twee traumaheli's

De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse waaronder twee Mobiel Medische Teams (MMT) die elk met een traumahelikopter ter plaatse kwamen. Rond 21.00 uur liet de politie weten dat de hulp niet meer mocht baten voor de twee slachtoffers. Beiden zijn komen te overlijden. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het noodlottige ongeval. Zij sprak op de locatie met meerdere getuigen. Ook van de vrachtwagenchauffeur is een verklaring opgenomen. Voor hen is slachtofferhulp geregeld. De weg was gedurende het onderzoek gesloten voor het verkeer, waarop er verkeersregelaars werden ingezet.