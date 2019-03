Motorrijder (61) overleden na eenzijdig ongeval

In de nacht van zaterdag op zondag is een 61-jarige motorrijder uit Egmond aan den Hoef om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeval op de Kalkovensweg. Dit meldt de politie zondag.

Lantaarnpaal

Een getuige zag de motorrijder tegen 02.00 uur rijden op deze weg en hoorde even later een klap. Het slachtoffer bleek door onbekende oorzaak tegen een lantaarnpaal terecht te zijn gekomen. Hij raakte door de klap ernstig gewond en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.