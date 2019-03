Brand in chalet Anloo

Kachel

De bewoner wist te vertellen dat hij net een paar nieuwe houtblokken in de kachel had gedaan toen deze vreselijk begon te roken. De man wist zelf de kachel naar buiten te brengen en heeft alsnog de brandweer gebeld.

Wond

De vriendin van de man had onlangs een ongeval met een paard gehad en had daar een wond aan over gehouden. Deze wond was door de consternatie weer open gesprongen. Zij is in de ambulance onderzocht en is mee genomen naar het ziekenhuis. De brandweer heeft de woning geventileerd.