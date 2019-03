Auto rijdt tegen boom in Kollumerzwaag, bestuurder overleden

In het Friese Kolummerzwaag is in de nacht van zaterdag op zondag een dodelijk slachtoffer gevallen bij een eenzijdig ongeval op de Triemsterloane. Dit heeft de politie zondag bekendgemaakt.

Melding

Rond 04.15 uur kreeg de politie een melding van een eenzijdig verkeersongeval op de Triemsterloane in Kollumerzwaag, waarbij een auto tegen een boom was gereden. 'Uit de auto is één inzittende gehaald. De persoon is overleden', aldus de politie.

Enige inzittende

Het slachtoffer was de enige inzittende in de auto. De identiteit is nog niet officieel vastgesteld. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend, daar doet de politie onderzoek naar.