Auto rijdt over vrouw (53) heen

Zaterdagochtend is een 53-jarige vrouw uit Steenbergen rond 08.00 uur gewond geraakt toen zij op de De Ruyterstraat in Dinteloord werd aangereden door een 20-jarige automobilist uit Kruisland. Dit meldt de politie zondag.

Bestelling

De man had een bestelling afgegeven bij een woonzorgcentrum en reed achteruit, toen hij plots iets hoorde en voelde. Toen hij weer vooruit reed, bleek er een vrouw op de grond te liggen. 'Vermoedelijk is hij over de vrouw gereden', aldus de politie. De gewonde vrouw is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De man heeft bij de politie een verklaring afgelegd.