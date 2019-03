Brandweer redt bij Zuidbroek jonge ree van de verdrinkingsdood

Oplettende voorbijgangers alarmeerden zondagmiddag om half zes de brandweer omdat er bij Zuidbroek een ree in het Winschoterdiep was terechtgekomen.

De brandweer wist het diertje met behulp van een boot uit het water te halen en kon zo voorkomen dat de jonge ree verdronk.

Het kostte de brandweer uit Zuidbroek niet veel moeite om de spartelende jonge ree uit het water te halen. Het arme dier was helemaal verkleumd en liet zich makkelijk vangen. Het werd vrijgelaten in het weiland, maar moest eerst nog even in het gras gaan ziiten om bij te komen.