59-jarige atletiektrainer aangehouden op verdenking aanranding en ontucht

Op 8 januari is de politie, onder leiding van het Openbaar Ministerie in Rotterdam, een onderzoek gestart naar een 59-jarige Rotterdammer die jarenlang heeft gewerkt als atletiektrainer bij verschillende atletiekverenigingen in Nederland.

Aanleiding voor het onderzoek waren publicaties in de media over ontucht van meisjes die op verschillende locaties en momenten atletiektraining kregen van deze man.

Een zeer uitgebreid onderzoek van de zedenpolitie eenheid Rotterdam richt zich op meerdere strafbare feiten, gepleegd in Nederland alsook daar buiten. De afgelopen maanden zijn er gesprekken gevoerd met vrouwen die recent maar ook in een ver verleden te maken hebben gehad met deze atletiektrainer. In het kader van het onderzoek zijn daarnaast 60 personen gehoord, die actief waren of zijn in de atletiekwereld.

Aangiftes

Er is in totaal vier keer aangifte gedaan bij de politie van aanranding en ontucht.

Ervaringen

Het onderzoeksteam heeft ook contact opgenomen met slachtoffers van mogelijke strafbare feiten die verjaard zijn. Die slachtoffers zijn, als zij daar gebruik van wilden maken, in de gelegenheid gesteld om hun ervaringen te delen en hebben ondersteuning aangeboden gekregen.

Aanhouding

Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek en de daaruit naar voren gekomen aangiften heeft de officier van justitie die dit politieonderzoek leidt, besloten om de 59-jarige Rotterdammer vandaag aan te houden en te gaan horen.

Verdenkingen

De verdenkingen waarop de man is aangehouden zijn op dit moment aanranding en ontuchtige handelingen met minderjarigen. De officier van justitie neemt, naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek en het verhoor van de verdachte, later deze week een verdere vervolgingsbeslissing.