Zeer grote brand papierrecycling Dordrecht

Maandagavond is er in Dordrecht bij een papierrecyclingsbedrijf aan de Veerplaat een zeer grote brand uitgebroken. Zo laat de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid maandagavond weten.

Rook

'De brandweer is met veel materieel en brandweermensen ter plaatse om de brand te bedwingen. Bij de brand komt veel rook vrij die richting de provinciale Randweg N3 trekt', aldus de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid.

Update 21.25 uur

Een politiehelikopter is aanwezig en brengt de brand van bovenaf met onder andere een warmtebeeldcamera in beeld. Het pand met daarin papieropslag lijkt als verloren te moeten worden beschouwd.

Update 20.55 uur

De meetploegen meten onder andere bij de gevangenis die in de rook ligt. Daar is de ventilatie uitgeschakeld. Ook in Zwijndrecht wordt een meetploeg ingezet.

Update 20.45 uur

Om de rookverspreiding in kaart te brengen zijn drie meetploegen gealarmeerd. Om de effecten van de rookverspreiding en de uit de rook vallende roetdeeltjes goed te bestrijden is coördinatiealarm GRIP 2 afgekondigd. Er zijn veel kijkers bij de brand. Geef de hulpdiensten de ruimte!

Update 20.20 uur

Om extra water bij de brand te krijgen is een aantal grote brandweerpompen opgeroepen uit omliggende plaatsen. Ook de blusboot komt ter plaatse. De rookkolom is in omgeving goed te zien. Kom niet ter plaatse kijken! Dan kunnen de hulpdiensten beter hun werk doen.

Update 20.10 uur

Om de verspreiding van de rook te onderzoeken, is een meetploeg gealarmeerd. Voor afstemming tussen de hulpdiensten is coördinatiealarm GRIP 1 afgekondigd.